Азербайджан и Армения прекратили боестолкновения после разговора с Шойгу

Главы Минобороны Азербайджана и Армении стабилизировали обстановку на границе между странами после беседы с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, ситуация в районе горы Килисали нормализовалась, заявили в российском военном ведомстве.

«В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.

В минобороны Армении 16 ноября заявили, что азербайджанские ВС предприняли попытку атаки на восточном направлении. В результате есть погибшие и раненые. Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти обратились к РФ с просьбой защитить территориальную целостность страны.

В Азербайджане отметили, что военные действия во вторник стали ответом на провокацию с армянской стороны.