МИД призвал создать инструмент для недопущения гонки вооружений в космосе

Россия считает необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента для предотвращения гонки вооружений в космосе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В отличие от Вашингтона РФ не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК», – приводятся ее слова на сайте МИД России.

Отмечается, что США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем вооружения.

«Обращаем внимание на то, что с 1950-х годов США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе», – отметили в МИД.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что испытания российского Минобороны 15 ноября, в результате которых был поражен недействующий космический аппарат, проходили в строгом соответствии с международным правом.

«В свете многочисленных обращений СМИ необходимо дать некоторые пояснения в связи с успешно проведенным 15 ноября Минобороны РФ испытанием, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 г. Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.

Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что РФ в ходе испытания противоспутниковой ракеты уничтожила старый советский спутник.

Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.

Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.