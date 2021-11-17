 

Белый дом сообщил об отказе Байдена считать Си Цзиньпина «давним другом»

17.11.2021, 1:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент США Джо Байден давно знаком с китайским лидером Си Цзиньпином, но не считает его «давним другом», сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Журналисты напомнили, что пресс-секретарь американского президента Джен Псаки перед саммитом подчеркивала, что Байден не считает Си Цзиньпина своим «давним другом». На встрече сам Си Цзиньпин использовал именно эту формулировку. Бейтса спросили, не видит ли Белый дом в таком заявлении Си Цзиньпина попытки «скомпрометировать США».

Бейтс ответил, что не будет «говорить от лица» Си Цзиньпина. «Мы слышали непосредственно от президента, что у него длительные отношения с председателем Си, они провели много времени вместе, они могут вести откровенные дискуссии, говорить друг с другом открыто, и это помогает им быть продуктивными, но он не считает председателя Си давним другом», – приводит слова Бейтса ТАСС.

Сам Байден, комментируя онлайн-переговоры с Си Цзиньпином, заявил, что «это была хорошая встреча». Стороны «сформировали четыре группы», США и Китай «соберут людей для совместной работы по целому ряду вопросов».

Байден также заверил, что США не поощряют независимость Тайваня: «Мы не будем изменять свою политику. Они должны решать – они, Тайвань, не мы. И мы не поощряем независимость, мы поощряем их делать то, что предусмотрено законом об отношениях с Тайванем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.



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