Уйти от напряженной ситуации – один из лучших способов: что еще делать, если вам хочется плакать на работе

Излишняя эмоциональность может принести немало проблем, когда дело касается работы. Если вы не в состоянии контролировать свои чувства, коллеги могут посчитать вас непрофессионалом. Это не значит, что эмоции нужно подавлять. Но все же есть люди, которые сильнее других реагируют на стресс и негатив, направленный в свой адрес. Как сдержать себя и не расплакаться, если вам кто-то грубит на работе? И можно ли бороться с излишней эмоциональностью в долгосрочной перспективе? Расскажем в нашей статье.

Уйдите от напряженной ситуации, если позволяет возможность

Излишняя эмоциональность – не то качество, которое ценится на любой работе. Поэтому при возможности лучше не выставлять свои чувства напоказ. Особенно это касается тех ситуаций, когда вы работаете с клиентами или покупателями. Часто именно из-за их агрессивного поведения у работника и появляются слезы. Когда вы показываете их, вы демонстрируете, что человек сумел вас обидеть и сделать больно. А манипуляторы обычно только этого и добиваются.

Если вам кажется, что вы вот-вот заплачете, лучше уйти от напряженной ситуации. Если коллега грубо общается с вами, уйдите на перерыв пораньше. Если клиент ведет себя агрессивно, попроситесь в уборную. Да, вам все равно предстоит вернуться и решить назревший вопрос. Но так у вас будет время отдышаться и совладать с эмоциями.

Постарайтесь выровнять дыхание. Подумайте о том, что именно вызвало у вас такой бурный эмоциональный отклик. Если вы останетесь, конфликт только продолжит нарастать. Поддаться своей эмоциональности – это верный способ усугубить ситуацию.

Хватит и 2-3 минут, чтобы прийти в себя и избавиться от желания заплакать. Часто слезы выбиваются наружу, потому что мы не успеваем подготовиться к стрессовой ситуации. В этом случае достаточно и пары минут, чтобы здраво проанализировать и посмотреть на нее со стороны. Чтобы успокоиться, сконцентрируйтесь на своем дыхании. Сделайте пару-тройку глубоких вдохов и выдохов, попробуйте расслабить свое тело.

Но помните, что постоянное бегство – это не решение проблемы

Сбежать от стрессовой ситуации – это хороший способ избежать слез, но злоупотреблять им все же не стоит. Излишнюю эмоциональность нельзя назвать нормой. Вы не сможете постоянно сбегать, если любое грубое слово или намек на спор выбивают вас из колеи. Это плохо скажется на вашей работоспособности. Здесь важно понять, почему вы так бурно реагируете на стрессовые ситуации.

Вам придется адаптировать свою психику к выходу из зоны комфорта. Без этого вы не сможете полноценно выполнять свои рабочие обязанности. Эмоции поддаются контролю, не нужно пускать их на самотек. Если вы всю жизнь будете убегать и прятаться от неприятных людей, вы никогда не вырастете как личность. Умение преодолевать стрессовые ситуации – это навык, который очень ценится в профессиональной сфере. Но для его развития, конечно, требуется практика.

Что делать, если вам постоянно хочется плакать?

Увы, эмоции нельзя взять и отключить словно по мановению волшебной палочки. Будьте готовы к тому, что вам придется долго учиться бороться со своими чувствами. Начните с их анализа. Плач – это физическое проявление вашего эмоционального состояния. От него можно отвлечься, если, например, напрячь мышцы лица, а потом расслабить их. Быстрое моргание тоже помогает избавиться от слез, выступающих на глазах.

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Чтобы бороться с плачем, нужно уметь вовремя распознавать его. У каждого человека свои физические сигналы, которые предшествуют первым слезам. Например, вы можете почувствовать ком в горле или зуд в носу. Как только эти признаки проявятся, сразу же сделайте что-то, что отвлечет вас от плача.

Излишнюю эмоциональность можно побороть

Эмоциональность может сильно портить жизнь. И психологи обычно не считают ее нормой. Неконтролируемое желание расплакаться при любом стрессе может вызвать гормональный сбой. Например, женщины страдают излишней эмоциональностью из-за повышенного уровня пролактина. При гормональном сбое вам будет тяжело контролировать эмоции, даже если вы боретесь с ними.

Наше ментальное здоровье напрямую зависит от физического. Поэтому нужно заботиться о своем организме. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом и хорошо высыпайтесь – это лучший способ поддерживать свою психику в норме. Эмоциональность, как правило, часто появляется, если человек физически истощен. Чем сильнее мы устаем на работе, тем легче нас вывести из себя.

Позвоните кому-нибудь, кто может вас успокоить

Не нужно бороться со своими негативными чувствами в одиночку. Если позволяет ситуация, поговорите с тем человеком, который может вас успокоить. Например, кто-то предпочитает звонить своей матери или лучшему другу. Расскажите о том, что у вас случилось. Близкие люди помогут вам справиться с негативными эмоциями и подскажут, в чем может быть корень вашей чувствительности.

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Наша психика устроена так, что мозг обманывает нас самих, чтобы защитить себя. Поэтому мы часто не видит, что сами виноваты в причине своих слез. Друзья, родители и даже коллеги помогут вам посмотреть на ситуацию со стороны. Прислушайтесь к их совету, даже если поначалу вам кажется, что они не понимают вас.

Подумайте, что именно вызывает у вас желание плакать

В некоторых ситуациях слезы – это нормальная реакция. Например, мы тяжело реагируем, когда получаем плохие новости о друзьях или близких. Они застигают нас врасплох на рабочем месте, поэтому нам сложно контролировать свои эмоции. В этом случае проще всего объяснить коллегам, что именно спровоцировало у вас плач. Как правило, и они, и начальство с пониманием относятся к таким слезам. Более того, коллеги обязательно постараются вас утешить.

Другое дело, если вы устраиваете сцену из-за любого спора или недопонимания. В этом случае ваша эмоциональность быстро испортит отношения с коллегами. Если вам хочется плакать, постарайтесь уйти и успокоиться. Не стоит выставлять свои слезы напоказ перед остальными коллегами. Едва ли смогут по достоинству оценить вашу чувствительность.

Еще хуже, если вы используете слезы в своих интересах. Плач может показаться эффективным способом манипулирования коллегами, но он обычно испортит отношения с ними. Никто не хочет работать со слишком эмоциональным человеком.