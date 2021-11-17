Стильные стрижки – сессон, пикси, боб и др., которые молодят: 5 стрижек для женщин за 50

Возраст для любого человека, это всего лишь цифры в паспорте. На самом деле, наши прожитые годы – это наш опыт, любовь к себе, забота о своем здоровье и внешнем виде. Поэтому женщинам за пятьдесят нужно особенно тщательно подбирать прическу, которая обладает омолаживающим эффектом.

На что обратить внимание при выборе стрижки?

Возраст – это прекрасно, это наше богатство. Но со временем мы должны принимать во внимание некоторые правила и ограничения, которые касаются нашего внешнего вида.

Все парикмахеры сошлись во мнении, что волосы короткие и средней длины в большинстве случаев подходят женщинам за пятьдесят. Потому что они привносят в образ естественность и легкость, а в этом и состоит суть молодящего эффекта. И не забывайте про дополнительный объем – прилизанные волосы еще никого не красили

Пикси или гарсон

Стрижки “под мальчика”, которые открывают виски и область ушей, как раз-таки помогают с дополнительным объемом на макушке. Это идеальный вариант для женщин старше пятидесяти.

Боб и каре

Большой плюс этих стрижек в асимметричных прядках. Особенности боба и каре также помогают создать дополнительный объем и очень освежают. Помните, что челка очень выгодно дополняет данные прически. Но она ни в коем случае не должна быть идеально прямой.

Сессон

Сессон – это идеально ровная и аккуратная прическа. Пряди здесь обрамляют личико подобно шапке. Особенностью такой стрижки для взрослых женщин является умеренная конечная длина прядей.

Что касается длины, то лучше открыть шею, но не слишком сильно, поэтому попросите мастера состричь волосы где-то в самом начале шеи. Помните, что главный акцент должен оставаться на лице.

Аврора

Аврора – многослойная стрижка. Эту прическу можно подгонять под особенности вашего лица. Парикмахеры создают форму под внешние особенности клиента и всегда учитывают структуру волос. Женщинам старше пятидесяти рекомендуют выбирать более короткую стрижку. Это самый подходящий вариант для дам в возрасте.

Но здесь не обошлось без минусов, стрижка требует постоянной укладки. Также вам придется на регулярной основе посещать парикмахера, дабы поддерживать прическу в идеальном состоянии.

Каскадная лесенка

Но не только короткие стрижки подходят взрослым женщинам. Удлиненные варианты также могут подчеркнуть ваши достоинства. И лучший вариант здесь – стрижка каскад. Асимметрия создает дополнительный объем. Вы также можете добавить к данной стрижке рваную челку.