 

Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам

17.11.2021, 0:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Словении вступили в силу обширные поправки к постановлениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, сообщают СМИ.

В частности, QR-код, свидетельствующий о наличии сертификата о вакцинации, водителям требуется предъявлять на заправочных станциях. Так, Siol.net пишет, что в Брежице хозяйка, которая не смогла заправить машину, просто бросила ее на АЗС. Машину эвакуировала полиция. 

Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L’essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.



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