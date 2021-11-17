Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам

В Словении вступили в силу обширные поправки к постановлениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, сообщают СМИ.

В частности, QR-код, свидетельствующий о наличии сертификата о вакцинации, водителям требуется предъявлять на заправочных станциях. Так, Siol.net пишет, что в Брежице хозяйка, которая не смогла заправить машину, просто бросила ее на АЗС. Машину эвакуировала полиция.

Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L’essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.