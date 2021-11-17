 

Сербия захотела договориться о поставках газа из РФ на 10 лет

17.11.2021, 0:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров». 

Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.

Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.

Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – сообщил Вучич.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.



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