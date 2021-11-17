 

Варшава обвинила белорусских офицеров в нападении на польскую границу

17.11.2021, 0:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОфицеры белорусских служб участвовали не только в планировании, но и в самой атаке мигрантов на границу Польши, сообщил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

Шимчик заявил, что «офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции». Он указал, что у мигрантов были шумовые гранаты и слезоточивый газ. По словам коменданта, «не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают», это «подготовленная и хорошо спланированная акция», передает ТАСС со ссылкой на Polsat.

Он полагает, что люди, которые «бросали камни», были «хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях», прошли «подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб». По словам Шимчика, многие нападавшие были в масках, что делает их идентификацию невозможной.

Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе девять полицейских. Их ранения – это результат попадания по полицейским камнями. Как сообщил Шимчик, в результате удара таким тяжелым предметом человек может умереть. Поскольку из-за расстояния распыление газа не дало никакого эффекта, польские силовики решили использовать в ответ водометы. Польша «перебросила туда очень большие силы контртеррористических подразделений», это «офицеры, наиболее подготовленные в польской полиции для ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия», сказал Шимчик.

Напомним, сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов. Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией.



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