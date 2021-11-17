 

В сети показали, как Зеленский с Ермаком болеют за украинскую сборную в киевском пабе с пивом на столе. Фото

17.11.2021, 0:40, Новости дня
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На снимке Зеленский запечатлен сидящим в центре стола. Перед ним стоит бокал пива. По левую руку от него находится Ермак, а справа от президента сидит человек с bluetooth-гарнитурой на ухе. Также на фото видна часть лица еще одного мужчины, сидящего между Зеленским и человеком с наушником. 

“Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины”, – прокомментировала публикацию автор поста.

Скриншот: deshvar_lina / Instagram

Перед этим Дешвар сообщила, что находится в пабе, не уточнив его название.

“Сижу в пабе и болею за сборную. А тут и президент пришел”, – поделилась она с фолловерами.

Скриншот: deshvar_lina / Instagram
Контекст:

На момент написания публикации счет был 1:0 в пользу украинской сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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