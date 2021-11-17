Суд в РФ отклонил кассационную жалобу на приговор украинцу Марченко по делу о “шпионаже”

Другой адвокат украинца Евгений Смирнов заявил, что Марченко надеется на включение его в обменный список удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. По этому вопросу он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам украинца, которого процитировал адвокат, “единственное, что его поддерживает, – надежда на возвращение домой”.

Марченко также заявил, что обвинение против него было сфабриковано и что у него серьезные проблемы со здоровьем после пыток.

Еще один защитник Марченко Иван Павлов сообщил, что официального обращения к Зеленскому украинец пока не оформлял и попросил адвокатов передать его через СМИ.

Контекст:

Марченко захватили в декабре 2018 года во время его поездки в оккупированный Донецк. Позже представители террористической “МГБ ДНР” передали его ФСБ России. Украинца обвинили сначала в контрабанде оружия, а потом – в шпионаже.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Марченко в России приговорили к 10 годам лишения свободы. В апреле 2021 года апелляционный суд подтвердил приговор.

Марченко своей вины не признает. Правозащитный центр “Мемориал” признал украинца политзаключенным. Посольство США в Украине призывало Россию освободить его как приговоренного по сфабрикованным обвинениям.

В мае украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что состояние здоровья Марченко ухудшается.

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