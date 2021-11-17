Аваков: Я еще, безусловно, буду в правительстве. Но не при этой системе власти

“Аваков еще, безусловно, будет в правительстве. Но не при этой системе власти”, – сказал он, комментируя слова главы парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, который после отставки Авакова заявлял, что он может вернуться в правительство, но на другую должность.

Экс-министр рассказывал, что ушел в отставку после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Авакова, в ходе этой беседы Зеленский предлагал ему заняться другой работой и называл конкретные позиции.

“Я сказал: “Слушайте, давайте я отдохну, может, мне понравится в отпуске. Вы, может, передумаете. Поэтому давайте подождем”. Так и случилось. И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, видимо, в Офисе президента такого горячего желания не возникло”, – отметил Аваков.

Он рассказал, что пока не хочет быть “ни премьером, ни президентом, ни этим самым” и не имеет желания баллотироваться в парламент.

“Парламентские выборы через два года. Мы посмотрим, как будут реализованы мои идеи, которые я сейчас для себя нарисовал. Но в целом мне не очень интересно быть в парламенте, за партой для генерации законодательных актов. И я не хочу никого обманывать. Мы потихонечку должны обществу говорить правду. Возможно, мне не надо идти в парламент даже вне зависимости от того, что у меня высокий рейтинг или низкий рейтинг. Возможно, для некоторых политиков другая роль важна. Вот и все. Поэтому у меня никакого желания идти под купол работать нет”, – заявил Аваков.

По словам экс-министра, его цель сейчас – создать платформу для коммуникации между “здравыми политиками”.

“Что касается политического компонента, то я, безусловно, не буду его бросать. Я буду уделять внимание, но не проектам, не собственной партии или партии быстрорастущего [экс-главы Верховной Рады Дмитрия] Разумкова, или партии Владимира Борисовича Гройсмана, тоже очень динамично развивающейся. Я хочу заниматься тем, чтобы все эти здравые политики научились находить общий язык друг с другом. Потому что мое глубокое убеждение, что только баланс этих разных, но умных людей, может создать будущее Украины. И пусть эти разные люди потом сядут и поговорят спокойно о будущем Украины, что вот за это мы будем между собой спорить, а за это точно нет. Мы за это должны договориться, сидя за круглым столом. И тогда этот баланс даст стране динамику. Мне бы очень хотелось […] чтобы эта коммуникация дала плоды. Чтобы мы не получили очередные выборы с очередным набором исполнителей, которые ни к чему не приведут, кроме конкуренции и взаимной войны. Я хочу, чтобы мы провели выборы, получили какой-то результат и этот результат не был бы компьютерной игрой – когда все друг в друга стреляют, получают больше власти или больше денег. Мы могли бы сделать что-то системное, что продвигало бы страну вперед”, – добавил он.

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой “чувствовал дискомфорт”, потому что “все выветривается в интриги”, и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Он также заявил о возможности создать политический альянс.

“Я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие как [Дмитрий] Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович [Яценюк]. Есть Юлия Владимировна [Тимошенко] – она находится над всем. Есть [Олег] Ляшко – он просто есть. Есть [Игорь] Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, – который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да это политика, да это будет, я никуда не денусь и буду этим заниматься”, – говорил тогда Аваков.

Советник Андрея Ермака Подоляк, комментируя интервью, заявил, что Аваков хочет вернуть себе власть, поэтому “облагораживает собственное прошлое” и “ищет союзников в олигархических структурах”.

10 ноября экс-министр заявил, что в ОП решили “контратаковать” его фейками.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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