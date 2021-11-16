 

ЕР и Минпросвещения обсудили программу капремонта школ

16.11.2021, 23:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак обсудили совместную работу по вопросам развития образования, включая программу капремонта школ.

«Вопрос капитального ремонта школ – очень острый. Его решения очень давно ждали и учителя, и школьники, и родители. Общий объем финансирования программы – 500 млрд рублей», ­– сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения России.

Он также отметил, что в школах не только должен быть сделан ремонт, но и поставлено современное оборудование. «В ремонте должны принимать участие управляющие советы школ. Необходимо также создать всероссийский штаб по этому проекту, в который вошли бы родители, школьники, учителя, победители конкурса «Большая перемена», участники Российского движения школьников и другие заинтересованные лица. Заседание созданного штаба пройдет в декабре», – сообщил глава Минпросвещения России.

Турчак в свою очередь добавил, что в бюджете на следующие три года на капремонт школ заложено суммарно 200 млрд рублей.

Минпросвещения РФ и партия «Единая Россия» создадут центр по контролю за реализацией программы капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества. В регионах отделения партии совместно с министерством должны создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы – от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ.

«Наша фракция обеспечила финансирование ключевых программ и проектов в сфере образования и просвещения. Во исполнение поручений президента в ближайшую трехлетку будет выделено более 260 млрд рублей на ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей за классное руководство – их получат порядка 900 тыс. школьных учителей и преподавателей профучилищ. Более 180 млрд рублей предусмотрено для обеспечения более 7,3 млн школьников младших классов горячим питанием. По 10 млрд рублей в год выделяется на обновление парка школьных автобусов», – сообщил Турчак.

На заседании также были подняты вопросы развития детско-юношеского спорта, детского отдыха, патриотического воспитания, сохранения традиций и ценностей.



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