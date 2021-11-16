 

Граждан РФ задержали в Косово

16.11.2021, 23:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧетверо россиян, которые по ошибке въехали на территорию непризнанного Косово, задержаны местными силовиками, сообщило посольство РФ в Сербии.

Машину с номерными знаками Сербии остановили в понедельник в «северной части Автономного края Косово и Метохия». Автомобиль, в котором находились четыре гражданина России, был остановлен «смешанным патрулем натовских Сил для Косово и местной полиции», передает ТАСС.

У россиян не было при себе паспортов, поэтому их «доставили в полицейское отделение южной части города Косовска-Митровица, где местная прокуратура приняла решение о задержании на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае». сообщило посольство. 

В город «незамедлительно выехал сотрудник канцелярии посольства РФ в Сербии в Приштине, которому был предоставлен доступ к соотечественникам». Те сообщили, что «въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар, куда направлялись для осмотра достопримечательностей, случайно, руководствуясь рекомендациями навигационного устройства». В сообщении посольства указывается, что административная линия между краем Косово и Центральной Сербией в пункте ее пересечения по второстепенной дороге никем не контролировалась. 

Россиянам предоставили «питание, услуги адвоката, на случай необходимости – медицинскую помощь». Во вторник «был начат процесс по ускоренной процедуре в суде» в городе Лепосавич. Прокуратура в Косовска-Митровице сообщила, что принято постановление о выдворении россиян с территории Косова.

В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской Канцелярии посольства РФ в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.



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