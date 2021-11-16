НАТО готов реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран Альянса – минобороны Литвы

Отмечается, что во вторник Столтенберг встретился в Брюсселе с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. В частности, стороны обменялись информацией и мнениями о действиях Минска в контексте миграционного кризиса.

“Во время встречи с Анушаускасом генсек НАТО подчеркнул важность солидарности между странами НАТО и заверил, что Альянс и впредь будет проявлять бдительность и реагировать на меняющиеся обстоятельства на границе Беларуси и стран НАТО”, – говорится в сообщении на сайте минобороны Литвы.

Анушаускас в ходе встречи со Столтенбергом также подчеркнул важность поддержки Украины.

“Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между кризисами в Беларуси и Украине. Нам необходимо взглянуть на роль России в Беларуси в более широкой, долгосрочной перспективе. В военном отношении Беларусь уже является неотъемлемой частью России”, – сказал глава минобороны Литвы.

Анушаускас принял участие в заседании совета по иностранным делам в формате министров обороны 15–16 ноября.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом республики, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. Часть мигрантов прибывают в Беларусь из РФ, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста “Брузги – Кузница” произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа. Польская полиция сообщила о серьезном ранении своего сотрудника в голову, его госпитализировали.

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