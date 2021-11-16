“Безрассудный акт”. Столтенберг раскритиковал испытания Россией противоспутникового оружия

“Соединенные Штаты проинформировали нас о российском противоспутниковом испытании, которое фактически уничтожило спутник в рамках испытания, и в результате образовалось много мусора, который теперь представляет опасность для Международной космической станции, а также для китайской космической станции. Так что это был безрассудный акт со стороны России, направленный на то, чтобы сбить и уничтожить спутник в рамках испытания системы противоспутникового оружия”, – заявил он.

По его словам, НАТО “не вооружает космос”, но космические спутники союзников по НАТО чрезвычайно важны для Земли.

“Связь, навигация, раннее предупреждение – все это зависит от возможностей космоса. Поэтому, конечно, когда Россия сейчас испытывает новое космическое оружие, когда они испытывают его, также фактически уничтожая космический потенциал, создавая много опасного мусора, который касается обоих… Потому что обломки на самом деле представляют риск для гражданской активности в космосе, но также вызывают озабоченность, потому что демонстрируют, что в настоящее время Россия разрабатывает новые системы вооружений, которые могут сбивать спутники, могут разрушить важные космические возможности для базовой инфраструктуры на Земле, такой как средства связи, например, навигация или как раннее предупреждение о пусках ракет”, – сказал генсек НАТО.

Контекст:

15 ноября Государственный департамент США обвинил Российскую Федерацию в безрассудном испытании противоспутникового оружия, что вызвало потенциальную угрозу для астронавтов Международной космической станции. В Госдепе отметили, что испытания привели к образованию более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора.

В минобороны РФ заявили, что РФ уже несколько лет призывает США подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако эта страна вместе со своими союзниками якобы блокирует его подписание.

В 2017 году в Пентагоне заявили, что в РФ изучают новые виды вооружения, которые в перспективе поставят под угрозу американские спутники.

В 2018 году глава разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли предупреждал, что Россия и Китай разрабатывают технологию, которая позволит перехватывать спутники как с земли, так и на орбите, что может в ближайшем будущем лишить США лидерства в космосе.

В том же году президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска. Американский президент заявлял, что космические войска будут “отдельным, но равнозначным” видом войск в составе вооруженных сил.

13–14 ноября 2021 года ВКС России испытали противоспутниковое оружие и уничтожили советский аппарат “Космос-1408” на орбите высотой 450–500 км. В результате этого на космической орбите появились более 1,5 тыс. обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, сообщал Time.

Космическое командование США заявило об отслеживании территории разлета обломков. Позже в Роскосмосе сообщили, что обломки спутника пролетели мимо Международной космической станции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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