 

Аваков: Трудно понять, когда Ермак начал относиться ко мне враждебно. Он очень закрытый человек

16.11.2021, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналист уточнил, когда глава ОП начал относиться к нему враждебно. 

“Трудно понять когда. Ермак – очень закрытый человек. Мы когда разговаривали с президентом, я говорю: “Вам тут на уши многое рассказывают”. И я не только, Ермак, тебя имею в виду. Я не знаю, почему Ермак относится враждебно. Мы с ним все время относились друг к другу уважительно, осуждали [экс-главу ОП Андрея] Богдана в свое время за его резкость и манеру вести управление, достаточно непривычную для многих. А потом он стал руководителем офиса – и человек начал меняться”, – ответил Аваков.

По словам экс-министра, Ермак после назначения на должность главы ОП изменился настолько, что “пришлось знакомиться с ним заново”. 

“Он умный человек со своим пониманием, комплексами и целями, понять до конца которые я не могу. У Ермака множество достоинств. Некоторые действительно очень сложные вещи он сделал, как, например, поменял тогда наших политзаключенных. И я ему тогда сказал: “Многие, может, этого не понимают и недооценивают, это фундаментальная, сложнейшая вещь, ты большой молодец”. А потом он начал быть апологетом многих вещей, которые я не поддерживаю”, – добавил Аваков. 

Он рассказал, что среди таких вещей, которые он не поддерживал, – идеи, касающиеся кадровых решений, некоторых законопроектов и отделения Нацгвардии от МВД. 

“Я им тогда сказал: “Слушайте, если вы хотите контроль, вы не можете забирать Нацгвардию, лучше поменяйте министра сразу”. В итоге так и случилось: министр поменялся, испуг прошел, уже никто никуда не разделяет. Это правильно”, – добавил Аваков.

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой “чувствовал дискомфорт”, потому что “все выветривается в интриги”, и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Советник Андрея Ермака Подоляк, комментируя интервью, заявил, что Аваков хочет вернуть себе власть, поэтому “облагораживает собственное прошлое” и “ищет союзников в олигархических структурах”.

10 ноября экс-министр заявил, что в ОП решили “контратаковать” его фейками. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Проведено исследование влияния древних людей на природные ландшафты

31.10 / ЕС призвал МИД РФ найти решение по QR-кодам для дипломатов

25.06 / Эксперт объяснил решение Гааги преследовать лидеров Косово

29.08 / Вирусолог сказал, когда может завершиться эпидемия коронавируса

17.04 / Президент Татарстана сделал прививку от коронавируса

02.11 / Экс-командующий АТО Забродский: Сценарий воздушной атаки на Донбассе со стороны РФ слишком высок

25.07 / Строительство “Северного потока – 2” сможет возобновиться только после завершения нереста трески

29.09 / Каннский кинофестиваль пройдет в октябре в сокращенном формате. Названы фильмы, которые покажут участникам

16.06 / Власти ЮАР ужесточили ограничения из-за третьей волны коронавируса

07.09 / Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет “Танцы со звездами”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика