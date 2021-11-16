 

Боевики на Донбассе обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом – украинская сторона СЦКК

16.11.2021, 23:46, Новости дня
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Обстрел с применением минометов калибра 82 мм велся с 7.50 до 8.20.

“Огонь велся с направления населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушены жилой дом и прилегающая территория по улице Прокофьева, 236. Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки”, – говорится в сообщении.

Наблюдатели передали материалы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также в Донецкую областную прокуратуру для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Украинская сторона СЦКК отметила, что в сентябре оккупанты осуществили семь обстрелов населенных пунктов на подконтрольной правительству территории, в октябре – девять, а с начала ноября – восемь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1240471056445508

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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