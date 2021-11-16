Украина готовится к эскалации и наращиванию нелегальной миграции на границе с Беларусью – МВД

Об этом 16 ноября во время телефонного разговора с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет пресс-центр МВД.

Отмечается, что в ходе разговора Монастырский и Йоханссон обсудили вопрос взаимодействия на фоне обострения ситуации на границах Евросоюза.

“Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля на ослабление Евросоюза”, – сказал украинский министр.

Монастырский отметил, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС для совместного противостояния угрозам гибридного характера.

10 ноября на брифинге после заседания СНБО Украины глава МВД анонсировал усиление границы с Беларусью. По словам Монастырского, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы, “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. Часть мигрантов прибывают в Беларусь из РФ, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста “Брузги – Кузница” произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

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