 

Армения попросила Россию о защите территорий от Азербайджана

16.11.2021, 23:36, Разное
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Армения обратилась к России за помощью в защите территорий от азербайджанской агрессии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян сообщил, что в настоящее время в Ереване готовят письменное обращение к Москве с просьбой исполнить обязательства по Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанному между странами в 1997 году, сообщает “Радио 1”.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные нарушили границу на востоке и вторглись на территорию государства.



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