Армения попросила Россию о защите территорий от Азербайджана

Армения обратилась к России за помощью в защите территорий от азербайджанской агрессии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян сообщил, что в настоящее время в Ереване готовят письменное обращение к Москве с просьбой исполнить обязательства по Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанному между странами в 1997 году, сообщает “Радио 1”.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные нарушили границу на востоке и вторглись на территорию государства.