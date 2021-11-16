 

Врачи объяснили россиянам опасность сухого воздуха в квартире

16.11.2021, 23:36, Разное
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Сухой воздух в жилом помещении может привести к ряду негативных последствий для здоровья проживающих в нем людей. Об этом рассказали врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова.

Специалисты пояснили, что из-за чрезмерной сухости в квартире у человека может снижаться концентрация внимания и возникать усталость. Кроме того, такой воздух способен ослабить иммунитет и повредить зрение, поскольку на глазах быстрее высыхают слезы – это лишает их защиты. Поэтому медики рекомендуют поддерживать влажность воздуха в квартирах и домах на уровне 40-60%. Для этого следует регулярно проветривать жилье и использовать устройства-увлажнители, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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