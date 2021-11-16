Королевский синий, темно-зеленые тени и идеальная линия век: самые смелые ноябрьские тенденции макияжа

Яркий и смелый макияж – вот самая модная тенденция ноября этого года. Чтобы следовать ей, требуется несколько довольно красочных оттенков теней и немного творчества. Такой макияж просто идеально подойдет для вечеринки. Можно смело экспериментировать и искать для себя довольно оригинальные и креативные решения.

Оранжевый и розовый, синий и фиолетовый, а также серебристо-дымчатый оттенки теней для глаз будут весьма популярны. Особенно хорошо смотрится сочетание розово-фиолетовых оттенков. Все предложенные варианты выглядят красиво, стильно и очень эффектно. Все они настолько интересные, что сложно выбрать какой-то один из них.

Королевский синий и пурпурный

Этот красивый макияж глаз был сделан благодаря сочетанию теней королевского синего и пурпурного цветов.

Можно придать своему образу дополнительный гламур при помощи добавления небольшого количества серебристой пудры или геля. Это очень интересный вариант для веселой вечеринки. Такой макияж хорош тем, что глаза кажутся визуально больше за счет того, что тени охватывают верхнее и нижнее веки.

Дополнить его можно при помощи слоя туши, румян и яркой помады.

Использование нескольких тонов

Этот макияж глаз сочетает в себе несколько ярких и красивых оттенков. Это отличный вариант для повседневной носки.

Чтобы выделить глаза, нужно просто нанести на щеки румяна и провести линию подводки. Тени наносятся лишь несколькими легкими штрихами. Для вечернего выхода можно дополнительно добавить помаду и слой туши.

Темно-зеленые тени

Для выполнения этого варианта макияжа были использованы оливково-зеленые тени, а также черная подводка.

Это помогает придать дополнительную глубину взгляду. Чтобы немного разбавить темные и насыщенные тона, нужно посредине века провести линию золотистыми тенями. Получается очень роскошно.

Светло-голубой тон

Для этого макияжа очень важна точность нанесения косметики, так как нужно будет нарисовать идеальную линию вокруг глаз при помощи черного карандаша или жидкой подводки.

На верхние веки нужно нанести светло-голубые тени. Такой оттенок в этом году является самым модным трендом.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Неоново-желтый

Такой оттенок теней подходит далеко не всем девушкам. Неоново-желтый цвет делает кожные покровы визуально более бледными.

Именно поэтому, чтобы не выглядеть слишком блекло, стоит дополнительно использовать немного румян, а также помаду, которая поможет придать губам цвет и блеск.

Насыщенный пурпурный

Это достаточно легкий и очень красивый блестящий макияж, который помогает сделать образ действительно фантастическим. Он получается простым и сдержанным.

Потребуется просто правильно подобрать оттенки теней, немного румян и помаду нюдового цвета. Чтобы пурпурный выглядел более ярко, нужно нарисовать стрелочку по линии роста ресниц черным карандашом и нанести на ресницы слой туши.

Насыщенный голубой

Это очень интересный и красивый макияж, для выполнения которого не потребуется ничего, кроме прозрачного блеска для губ, насыщенных голубых теней и немного терпения. Важно грамотно все сделать, так как тени наносятся градиентом. Поэтому потребуются некоторая четкость и сноровка.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Для этого нужно изначально нанести более густой слой теней на веки возле линии роста ресниц (делается это при помощи пальца или аппликатора), а затем постепенно уменьшать силу нажима и количество используемых теней.

Фиолетовый

В этой версии фиолетовый выглядит великолепно. Этот насыщенный оттенок красиво сочетается с небольшим количеством серебристого геля. На лицо стоит нанести немного хайлайтера.

Также стоит использовать тушь для ресниц или же приклеить накладные ресницы.

Розовый и оранжевый

Сочетание этих двух достаточно ярких цветов выглядит просто фантастически и помогает разнообразить создаваемый образ.

Яркими тенями покрывается практически все пространство века. Ближе к переносице наносится оранжевый, а дальше используется розовый.