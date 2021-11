Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть

Британка долго искала недорого специалиста для наращивания ресниц. После длительных поисков она остановилась на салоне с хорошей репутацией.

К сожалению, работа получилась неудачной, и женщина практически лишилась натуральный ресниц.

«Не стоит экономить на себе. Лучше накопить на процедуру у профессионала и получить именно тот результат, на который вы рассчитывали», — говорит сотрудница одного из лондонских заведений.

Клиента обратилась к мастеру в надежде хоть как-то реанимировать испорченные ресницы. Ипек, так зовут специалиста, с согласия женщины сделала короткий ролик и поделилась им в Тик Токе.

По ее мнению, это изуродованные ресницы, на которые сложно смотреть. Видео в короткие сроки набрало сотни тысяч просмотров.

@ipsbeauty

What is wrong with all these FAKE lash techs! If you can’t do it properly don’t do it! ##fypシ ##lashes ##fy ##viral ##lashextensions ##fyp ##beauty ##foryou ##eyelashextensions ##ifb ##eyelash ##selfcare

♬ Oh No — Kreepa

«Если в не умеете, не беритесь» – подписала на ролик.

Мастер объяснила причину испорченных ресниц – это экономия на материалах. Вместо средств, разработанных специально для работы с нежной зоной, использовали обычный клей для волос.

«За такое отношение к клиентам нужно наказывать. Мне пришлось снять ресницы, я прост ужаснулось тому, что под ними увидела. Посмотрите, скольких волосков лишилась девушка».