 

США ввели санкции против властей Никарагуа

16.11.2021, 23:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредставителям властей Никарагуа запрещены въезд и иммиграция в США, говорится в указе президента США Джо Байдена.

Как сообщил Байден, он считает, что в интересах его страны «ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой», передает РИА «Новости».

Указывается, что запрет распространяется в том числе на жену Ортеги, а также на вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо и «других лиц», перечисленных в документе. Они обвиняются в том, что «формулировали, реализовывали и получали выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты».

Так, под санкции попали мэры и вице-мэры, должностные лица силовых структур и военизированных формирований, служащие пенитенциарного управления, высокопоставленные представители судебной системы, чиновники министерств и регулирующих органов, администраторы образовательных заведений, лица, не обличенные государственными должностями, но действующие от имени всех вышеупомянутых категорий. Кроме того, санкции распространяются и на их семьи – «супругов, сыновей и дочерей».

На выборах, которые состоялись 7 ноября, правящий Сандинистский фронт народного освобождения с кандидатами на пост президента и вице-президента Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо набрал 75,87% голосов, явка составила 65,26%. США отказались признавать итоги выборов в Никарагуа и пообещали продолжить экономическое и дипломатическое давление на власти страны. В ноябре в Конгрессе США захотели ввести санкции против Никарагуа за торговлю с Россией.



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