Экипаж МКС рассказал об уборке станции после съемок фильма «Вызов»

На МКС продолжают разбирать вещи, которые использовались для съемок фильма «Вызов», сообщил космонавт Петр Дубров.

Дубров в ходе переговоров с ЦУПом попросил помощи специалиста по укладкам. Космонавт сообщил: «Что-то мы нашли, что-то нет, сейчас будем (лишнее) удалять». Он рассказал, что «укладками каюта третья завалена». По его словам, «скоро прилетит экипаж, надо освободить каюту», передает «Интерфакс».

Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.