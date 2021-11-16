 

ЕСПЧ признал, что Саакашвили грозит риск нанесения необратимого вреда

16.11.2021, 22:52, Новости дня
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Грузия должна проинформировать ЕСПЧ “о текущем состоянии здоровья заявителя, обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь в период восстановления после голодовки”. 

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти Грузии – составить план по его восстановлению. 

Это решение является обеспечительной мерой, которую ЕСПЧ назначает государствам – участникам Европейской конвенции по правам человека в исключительных случаях, когда считает, что заявителям грозит риск нанесения необратимого вреда, говорится в релизе. 

Дело Саакашвили суд определил как приоритетное.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. 

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили в тот же день, реагируя на призыв ЕСПЧ, заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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