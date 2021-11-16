Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису

“Все зависит от опыта тренера. Если это начальный уровень, то можешь себе позволить тренера за $3 тыс. в месяц. Это минимально. Плюс ты оплачиваешь гостиницу, питание – то есть он на полном обеспечении”, – рассказала Свитолина.

Она подчеркнула, что если игрок входит в топ-100 лучших теннисистов, то “цены поднимаются”.

“Зарплаты уже по €6–7 тыс. в месяц. Да, это немного по сравнению с футбольными тренерами, но там немножко другие расценки. В футболе оплачивают не сами игроки, а клуб. В теннисе с призовых тренер тоже получает процент. Это все обсуждается вместе с игроком, вместе с агентами”, – объяснила Свитолина.

Она добавила, что тренеры с солидным послужным списком получают несколько десятков тысяч евро.

“Самый топ-топ тренер – это уже начиная от €20 тыс. в месяц. Даже есть еще и выше, но это уже бывшие игроки, завоевавшие “Большой шлем”, в общем, достигли невероятных достижений. Если ты игрок топ-10, то минимум будешь платить €12 тыс. только зарплаты тренеру. Плюс проживание, питание и бонусы, а это 10% от каждого соревнования”, – отметила Свитолина.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Теннисом занимается с пяти лет. Она – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 16 турниров WTA, победительница одного итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

16 июля 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

В начале ноября Свитолина покинула топ-10 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором находилась с 22 мая 2017 года. Спортсменка опустилась на восемь позиций – с шестого на 14-е место.

Свитолина дебютировала в рейтинге WTA в 2010 году на 498-м месте. В 2015-м она вошла в топ-20, в 2018-м украинка стала четвертой ракеткой мира.

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