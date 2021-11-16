В Донецкой области будут заочно судить “заместителя мэра” оккупированного Донецка

В отношении обвиняемого завершено специальное (заочное) расследование по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

“Должность” он занимает с 2016 года.

“В частности, правонарушитель принимает участие в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения. Также обвиняемый, используя подконтрольные оккупационным властям РФ СМИ, во время встреч с жителями Донецка высказывается в поддержку легитимизации оккупационной администрации”, – говорится в сообщении.

Фейковый чиновник пребывает в розыске, его будут судить заочно.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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