После запуска “Северного потока – 2” без газа могут остаться пять украинских городов – “Оператор ГТС Украины”

“Этот газопровод несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украину. Каждый запуск газопровода “Газпрома” в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Существует значительный риск, что запуск “Северного потока – 2″ приведет к аналогичным последствиям. В результате пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение”, – сказано в заявлении.

О каких городах идет речь, пресс-служба “Оператора ГТС Украины” не уточняет.

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Контекст:

Строительство “Северного потока – 2” полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать “Северный поток – 2” как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

13 ноября 2021 года “Газпром” отказался бронировать на декабрь дополнительный транзит газа через Украину.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода “Северный поток – 2”.

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