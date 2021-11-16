 

После запуска “Северного потока – 2” без газа могут остаться пять украинских городов – “Оператор ГТС Украины”

16.11.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Этот газопровод несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украину. Каждый запуск газопровода “Газпрома” в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Существует значительный риск, что запуск “Северного потока – 2″ приведет к аналогичным последствиям. В результате пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение”, – сказано в заявлении.

О каких городах идет речь, пресс-служба “Оператора ГТС Украины” не уточняет.

https://www.facebook.com/tsoua2020/posts/4488324651260670

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2” полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать “Северный поток – 2” как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

13 ноября 2021 года “Газпром” отказался бронировать на декабрь дополнительный транзит газа через Украину. 

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода “Северный поток – 2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Стало известно о задержании президента Гвинеи мятежниками

25.08 / Fox – «талибы насмехаются над нами» — американский генерал назвал уход из Афганистана худшим стратегическим решением в истории США

07.03 / Папа Франциск выступил в Мосуле

11.06 / Байден подарил Джонсону велосипед

26.06 / Суд признал режиссера Серебренникова виновным в мошенничестве

04.11 / СМИ рассказали, как Зеленский “загнал в угол” Байдена на климатической конференции в Глазго

18.06 / Ученые из Томска оформили патент на систему раннего обнаружения лесных пожаров

29.10 / Роспотребнадзор обнаружил у летучих мышей неизвестные коронавирусы

19.10 / Китайцы испытали самый мощный в мире твердотопливный ракетный двигатель

25.06 / Госстат сообщил о максимальном уровне безработицы в Украине с 2017 года. Минэкономики говорит о “стабилизации рынка труда”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика