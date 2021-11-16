 

Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев

16.11.2021, 22:42, Разное
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Медицинские маски прочно вошли в жизнь многих россиян, спрос на эти изделия со временем сильно вырос. Посещать общественные места и контактировать с другими людьми без средств индивидуальной защиты стало опасно, ведь больного COVID-19 человека распознать порой не удается. Коронавирус в России заставил людей скрывать лица, чтобы ненароком не угодить на больничную койку.

Несмотря на напряженность ситуации и вероятность умереть от COVID-19, некоторые отказываются носить медицинские маски по собственному желанию. Однако части этих смельчаков действительно удается оставаться здоровыми. В эфире канала “360” главврач подмосковной больницы рассказал о причинах такого развития событий.

Медик Андрей Фадеев считает, что тем, кто не носит маску и не подвергается вирусу, очень везет. Эксперт не исключает, что эти счастливчики уже переболели ковидом бессимптомно, поэтому имеют антитела, о которых не знают. На основании ситуации, которую создал коронавирус в России, врач советует безмасочникам сдать анализ крови на иммуноглобулины.

Тем не менее врач допускает, что существует естественная устойчивость к вирусу — она возникает у людей со здоровым образом жизни и крепким иммунитетом. Также люди без масок не попадают в ловушку COVID-19 потому, что не контактируют с теми, кто может их заразить.

Согласно данным статистики, коронавирус в России продолжает угрожать жизни и здоровью граждан. За минувшие сутки в стране зафиксировано еще 36818 случаев COVID-19.



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