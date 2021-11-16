 

В России с 1 января подорожают водка и коньяк

16.11.2021, 22:42, Разное
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В России с 1 января 2022 года повысятся цены на крепкую алкогольную продукцию. Проект соответствующего приказа Министерства финансов был обнародован во вторник.

В частности, документ устанавливает минимальную розничную цену на 0,5 литра водки в размере 261 рубля, а на аналогичный объем коньяка – 480 рублей. Представители ведомства отметили, что целью повышение цен является борьба с теневым рынком спиртного, обеспечение конкурентной среды и увеличение налоговых поступлений в госбюджет, сообщают “Вести Подмосковья”.



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