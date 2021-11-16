Минобороны РФ подтвердило проведение испытаний по «поражению космического аппарата»

Минобороны РФ сообщило, что 15 ноября провело «успешные» испытания, в рамках которых был уничтожен недействующий спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минобороны РФ осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами», — говорится в заявлении минобороны.

Как заявили в ведомстве, США «доподлинно известно», что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности». «Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», — добавили там.

Минобороны РФ также назвало «лицемерными» обвинения США в «безответственном» испытании оружия в космосе.

Российская сторона ранее не подтверждала проведение испытаний.

«Целина-Д» — название серии спутников радиотехнической разведки. Госдепартамент США сообщал о том, что на выходных РФ уничтожила спутник «Космос-1408», относившийся к этой серии, из-за чего в космосе осталось более 1,5 тысячи обломков спутника. Уничтоженный аппарат был выведен на орбиту еще в 1982 году.

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После этого руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон предупредил об угрозе космонавтам. Он заявил, что после испытаний Россией противоспутникового оружия неподалеку от МКС образовался космический мусор и что каждые 90 минут станция проходит через облако из обломков или рядом с ним.

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