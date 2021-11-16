Мнение: Недостижимый процент

У меня возник любопытный (для меня) вопрос. Целевой показатель для стратегии ВОЗ — это процент вакцинируемых. Я уже писал, что сформировано три основных стратегии, применяемых в разных странах. Первый (китайский) сценарий — контроль количества заболевших. Второй (шведский и белорусский) подразумевает контроль над смертностью, третий (ВОЗ и, соответственно, полностью подконтрольная ему Россия) под целевым показателем понимает процент вакцинированных на данный момент. 80% вакцинированных «в моменте» – это и есть достижение показателя, который нужно держать любой ценой.

Наиболее эффективной стратегией очевидно является китайская, далее за ней идет модель Швеции-Белоруссии. Самая провальная стратегия — ВОЗовская. Правда, ВОЗ в принципе не про заболевание, ВОЗ обслуживает БигФарму и проектировщиков «нового порядка», но в данном случае я оцениваю чисто «профильную» эффективность стратегии.

Возникает вопрос про Россию. Насколько она при всех текущих показателях способна «вписаться» в стратегию ВОЗ.

В течение года среднемесячные темпы вакцинации (с допуском на фальсификации) можно предположить, что составляли примерно 3,5 процента от взрослого населения. За 11 месяцев вакцинационной кампании привито 38,6 процентов, на 1 декабря можно ожидать плюс-минус около 42 процентов.

Однако с января начинает действовать новый фактор: «срок годности» вакцины. Вначале он составлял год, теперь — полгода. Годичный срок годности будет действовать для привитых до ноября, далее — полгода. При нынешних темпах в 3,5 процента в месяц и при снижении численности «годных» вакцинированных возникает (в первом приближении) следующая картина:

Синие столбцы — это процент вацинированных в 2021 году, сокращающийся вместе с окончанием «срока годности», красные столбцы — это общий процент «действующих» вакцинированных с учетом текущей вакцинации.

Получилось, что при сохранении всех текущих показателей уже в апреле 22 года число «действующих» вакцинированных опустится до ноябрьских значений и начнет неуклонно снижаться. После ноября 2022 года, когда истечет последний годичный срок действия вакцины, падение будет еще более стремительным (но там я даже уже не рассматривал ситуацию). Понятно, что никакие целевые показатели ВОЗ в 80 процентов в России невозможны в принципе. Чтобы держать хотя бы нынешний уровень, режим должен будет прививать в два-три раза больше, чем сейчас, а при переходе на полугодовой срок годности прививки — еще раза в два. Думаю, нет смысла объяснять, что это полностью нереально. Расчет на то, что QR-террор поднимет средний процент вакцинации в 2-3, а затем еще в 2 раза — проще расстреливать, на мой взгляд. Можно продлить срок годности вакцины в теле уколотого – но тогда придется нарушать инструкции ВОЗ, которые требуют обязательной ревакцинации как можно в более сжатые сроки. Есть ли полномочия у российской власти перечить инструкциям ВОЗ? Сомневаюсь.

Что означает всё это на практике? То, что стратегия ВОЗ (даже если предположить, что она хоть на капелюшечку эффективна) в России невозможна с точки зрения ее реализации. Год вакцинационной кампании дал определенный набор данных, обозначил тенденции, и они однозначно свидетельствуют — организационно кампания уже провалена. Хилая путинская вертикаль с треском развалила поставленную ей хозяевами задачу.

Умные люди должны зафиксировать убытки и пересмотреть стратегию, так как текущая не работает. Но в Кремле умных нет. Поэтому удары с разбега головой в бетон — это всё, что мы будем наблюдать и далее.

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