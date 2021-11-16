 

Мнение: США не поддерживают независимость Тайваня

16.11.2021, 22:32, Разное
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«Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики одного Китая, не поддерживают «независимость» Тайваня и надеются на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива» (с) Байден

Разумеется, это лишь означает, что США не готовы прямо сейчас форсировать кризис в отношениях КНР, потому что знают, что Китай может начать действовать.
Это обещание на переговорах с Си Цзиньпином скорее откладывает вопрос на будущее, при этом США конечно не прекратят манипулировать проблемой Тайваня.

Источник: Colonel Cassad



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