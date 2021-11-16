Опубликована новая информация о будущих iPhone 14

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16.11.2021, 22:22, Новости дня
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Как стало известно из источников, близких к разработчикам из «Яблочной» компании, в будущей линейке iPhone 14, которая должна выйти в свет осенью 2022 года, представят две модели смартфонов с экранами на 6,1 дюйма и еще две – на 6,7 дюйма.

Данное сообщение заставляет усомниться в ранее распространенных слухах о том, что в своей следующей линейке мобильных устройств компания Apple намерена отказаться от вариантов mini, продажи которых не оправдались ни в двенадцатой, ни в тринадцатой серии. Впрочем, смартфоны с уменьшенными экранами все-таки больше, чем дискредитировавшие себя mini, отмечают специалисты.

Также источники сообщают о том, что в поколении iPhone 14 будут представлены версии Max и Pro Max, которые станут улучшенными вариантами базовой модели.



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