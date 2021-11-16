На территории РФ стартовали продажи смартфона ASUS ROG Phone 5s

Чрезвычайно мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 5s уже доступен в свободной продаже на территории России. Об этом сообщили в самой компании, выпускающей данный аппарат.

Также представители разработчика рассказали, что в основу конструкции мобильного устройства положен процессор Snapdragon 888+, в котором вмонтирован модем для обеспечения связи 5G.

Частота смена кадров на дисплее смартфона составляет 144 Гц. Объем оперативной памяти – 16 Гб. Можно заказать у продавца персонализацию смартфона. Среди интересных опций эксперты отмечают наличие ультразвуковых сенсоров, которые считывают даже двойные жесты пользователя. Базовая цена в РФ установлена на уровне 100 тысяч рублей.