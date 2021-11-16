Суд в Германии отклонил иск экологов к трубопроводу «Северный поток – 2»

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», – приводит ТАСС решение суда.

В документе говорится, что иск «отчасти неприемлем», а также в некоторой степени не обоснован. Кроме того, последствия газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, отметили в суде.

Напомним, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.

В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.

Ранее были названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2».

Во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Приостановка сертификации газопровода связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.