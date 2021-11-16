Еврокомиссар по энергетике и министр из Украины обсудили ситуацию вокруг Nord Stream 2

У еврокомиссара по энергетике Кадри Симсона и министра энергетики Украины Германа Галущенко состоялась беседа, темой которой стала энергетическая сфера и ситуация вокруг приостановки сертификации в Германии оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщила Симсон в Twitter.

«Ясно, что ЕС продолжит поддерживать Украину по вопросам энергобезопасности в рамках нашего энергетического партнерства и за его пределами», – передает ТАСС со ссылкой на пост.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи рассказал, что ЕК приняла к сведению приостановку сертификации оператора трубопровода «Северный поток – 2» немецким регулятором, но комментировать последствия данного решения для рынка и цен не стала. Отмечалось, что цена на газ в Европе подскочили на 6%.

Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщало о том, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Теперь требуется, чтобы регулятор Nord Stream 2 AG передала основной капитал «дочке».