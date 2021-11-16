Украина и Черногория обсудили «агрессивные действия» России

Главы МИД Украины и Черногории Дмитрий Кулеба и Джордже Радулович обсудили ситуацию на украинской границе «в контексте агрессивных действий» России, сообщил МИД Украины.

Стороны выразили намерение «активизировать политический диалог», а также взаимодействие «в сфере торговли и инвестиций», «в частности, в контексте подготовки визита» главы украинского правительства Дениса Шмыгаля в Черногорию. Шмыгаль примет участие в саммите глав правительств стран-участниц Центральноевропейской инициативы.

Кулеба также рассказал Радуловичу о «ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте последних агрессивных действий» России. Радулович заявил, что его страна «неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Юго-Восточной Европе и взаимодействие Украины и Черногории в рамках международных организаций и график контактов двух государств на 2022 год.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью РФ «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.