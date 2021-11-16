 

Украина и Черногория обсудили «агрессивные действия» России

16.11.2021, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавы МИД Украины и Черногории Дмитрий Кулеба и Джордже Радулович обсудили ситуацию на украинской границе «в контексте агрессивных действий» России, сообщил МИД Украины.

Стороны выразили намерение «активизировать политический диалог», а также взаимодействие «в сфере торговли и инвестиций», «в частности, в контексте подготовки визита» главы украинского правительства Дениса Шмыгаля в Черногорию. Шмыгаль примет участие в саммите глав правительств стран-участниц Центральноевропейской инициативы.

Кулеба также рассказал Радуловичу о «ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте последних агрессивных действий» России. Радулович заявил, что его страна «неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Юго-Восточной Европе и взаимодействие Украины и Черногории в рамках международных организаций и график контактов двух государств на 2022 год.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью РФ «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Верещук: До конца 2021 года мы намерены принять все пять базовых законов, необходимых для сближения с НАТО

15.10 / В Нижегородской области пять школ ушли на карантин

22.02 / «Калашников» представил новый беспилотник-конвертоплан

30.09 / В Офисе президента “неприятно поражены” заявлениями Фокина по Донбассу

30.10 / США высылают 55 сотрудников российских дипмиссий – МИД РФ

23.09 / Бомбардировщики Ту-22 выполнили бомбометание на учениях в Белоруссии

24.10 / Любимова объяснила скандальный пост в «ЖЖ» о «некультурном человеке»

23.02 / Стало известно, сколько выдерживает видеокарта на майнинге

08.10 / Французские военные не нашли в Мали свидетельств присутствия ЧВК Вагнера

08.10 / Смартфон Realme GT стал дешевле на 15 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика