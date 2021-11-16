Аваков: Я не верю во второй срок Зеленского. Выиграть у него выборы хватит сил кому угодно

Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”, опубликованном 16 ноября.

“Верите во второй срок Зеленского?” – спросил его журналист Роман Кравец.

“Нет, не верю”, – ответил Аваков.

По мнению политика, Зеленскому, чтобы попасть на второй срок, “нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве”.

“Мне кажется, что он пока к этому не готов”, – отметил экс-глава МВД.

Тогда интервьюер отметил, что на электоральном поле Зеленского не появляется “никто новый и достаточно сильный”, и спросил: “Кому хватит сил выиграть у него выборы?”

“Кому угодно. На его поле появился [экс-спикер Верховной Рады Дмитрий] Разумков. Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор [Евгений] Комаровский. Это тоже на том же поле. Может вдруг появиться, так сказать, Роман Кравец, который накачает мышцы, мускулы. Появится где-то, в прямом эфире плюнет в кого-нибудь удачно – и народ скажет: “Вот это наш человек”. Это вопрос эмоций, но это же и вопрос восприятия людей на тот момент времени. Антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, – он неизбежен у любого человека, который руководит страной в такой ситуации, в которой мы находимся. Но одно дело – потратить свой рейтинг на созидание, а другое дело – потратить его на интриги. Я очень хочу, чтобы по итогам его президентства он сел, посмотрел на себя в зеркало и сказал: “Я потратил его на что-то позитивное, что-то кроме “Большого строительства”, – ответил Аваков.

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще “ничего не решил по поводу второго срока”.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 10–13 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 23,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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