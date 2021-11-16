“Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну”. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

№5. Как вырастить в домашних условиях гигантский арбуз

На этой неделе на пятом месте самых просматриваемых видео расположился новый ролик украинского блогера из Житомира Андрея Шахрая. На своем YouTube-канале под названием GopherVid он выкладывает самые разнообразные видео – от огородных лайфхаков до анализа компьютерных игр. Новый 14-минутный ролик блогера набрал больше 1,1 млн просмотров, 89 тыс. лайков и попал на пятую строку YouTube-трендов. Это вторая часть видео о том, как вырастить в домашних условиях гигантский арбуз. Уточнение: это будет необычный арбуз, остальное – на видео.

ВИДЕОВидео: GopherVid / YouTube

№4. “У Чык-чырыка свистанула фляга”

На четвертом месте – интервью российского журналиста и блогера Юрия Дудя с белорусско-российским стендап-комиком Славой Комиссаренко. 36-летний шоумен рассказал о том, изменился ли его репертуар после недавних протестов в Беларуси, о своем уходе с телеканала ТНТ, на котором стал популярным еще в 2012-м, о своей личной жизни и многом другом. У видео уже больше 8,3 млн просмотров и 336 тыс. лайков

“В Беларуси сейчас очень тяжелые времена. 9 августа у нас были выборы. Лукашенко оглушительно проиграл, после чего он фальсифицировал выборы, нарисовал себе 80%. Вся страна вышла на мирные акции протеста, у Чык-чырыка свистанула фляга – все, бл…дь, аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну”, – приводится в интервью фрагмент выступления Комиссаренко.

Чык-чырык – ироничное прозвище Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Сама фраза – это звукоподражание птичьему чириканью с белорусским акцентом.

ВИДЕОВидео: вДудь / YouTube

№3. “Операция “Горгона”

На третьем месте самых просматриваемых видео – трехчасовой российский художественный фильм о Второй мировой войне “Операция “Горгона” режиссера Владимира Котта. Вначале это был сериал, который вышел на телеэкраны в 2011 году. Позже авторы сделали из него полнометражный двухсерийный художественный фильм.

“Советская армия готовит широкомасштабную белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием “Багратион”. За неделю до начала операции становится известно, что немцы заминировали все подступы к городу N. […] В штаб армии вызывают опытного разведчика Федора Тишкова – бывшего циркового артиста. Группе Тишкова необходимо в течение трех дней похитить карту минирования под кодовым названием “Горгона”. Если задание не будет выполнено, то погибнут мирные жители”, – говорится в описании к видео, которое уже набрало больше 2,2 млн просмотров и 10 тыс. лайков.

Постер к фильму “Операция “Горгона”. Скриншот: tvc.ru

№2. “Боец, выживший в шумной королевской битве”

На втором месте – видео YouTube-канала Brawl Stars, посвященного популярному финскому игровому приложению для смартфонов. Восьмиминутный ролик о новой игре набрал на данный момент почти 9 млн просмотров и 546 тыс. лайков. “Cтань последним бойцом, выжившим в самой шумной королевской битве. Победитель забирает все!” – говорится в описании под видео.

ВИДЕОВидео: Brawl Stars / YouTube

№1. “Игра в кальмара в реальной жизни”

Возглавляет топ-5 самых популярных видео на этой неделе “Игра в кальмара в реальной жизни” от российского блогера Дмитрия Масленникова. На видео несколько человек играют в игру, описанную в популярном южнокорейском сериале “Игра в кальмара”. У видео уже более 7,1 млн просмотров и свыше 1,1 млн лайков.

Скриншот: Дима Масленников / YouTube

—