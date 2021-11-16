 

Новая глава “Слуги народа” хочет создать дисциплинарную комиссию. В партии будут наказывать за “недостойные” поступки

16.11.2021, 21:57, Новости дня
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“Я предложила создать в партии дисциплинарную комиссию. Надеюсь, следующий съезд утвердит ее создание. Будем рассматривать и принимать решения по выводам этой комиссии. В частности, это может быть решение об исключении из партии и фракции. Решения будут приниматься персонально, в каждом конкретном случае, но будет жестко!” – пообещала Шуляк.

По ее словам, в Раде и в местных советах “могут происходить различные ситуации, которые касаются обсуждений и вынесения определенных решений”.

“Не все поступки достойны и на некоторые поступки наших представителей нужно жестко реагировать”, – отметила Шуляк на брифинге 15 ноября, который транслировался в Facebook “Слуги народа”.

Глава партии подчеркнула, что изначально планировалось создать этический совет, который бы рассматривал поведение нардепов из фракции, был разработан “драфт” такого положения, но инициатива так и не была реализована.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/927437341203894/

Контекст:

Шуляк возглавила “Слугу народа” 15 ноября, такое решение принял партийный съезд. Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост, сообщила спикер фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук.

Шуляк сменила Александра Корниенко, назначенного Верховной Радой первым вице-спикером парламента. 8 ноября он сообщил о решении сложить полномочия главы партии “Слуга народа”.

В партийном списке “Слуги народа” на парламентских выборах 2019 года Шуляк шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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