Глава Фонда госимущества Сенниченко уходит в отставку – СМИ

В статье LB.ua говорится, что заявление Сенниченко будет обнародовано в ближайшее время.

Причина увольнения главы ФГИ связана с приватизацией, пишет издание. По информации собеседников LB.ua, среди отдельных представителей украинского политикума есть недовольные “приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти”.

Экс-нардеп и бывший член набсовета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко в Telegram подтвердил информацию об уходе Сенниченко.

По его данным, причина отставки связана с приватизацией завода “Большевик”.

Контекст:

В 2020 года Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

Сенниченко возглавляет ФГИ с сентября 2019 года. Известно, что на этой должности ему трижды пытались дать взятку, всех этих лиц глава ФГИ сдал детективам Национального антикоррупционного бюро.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—