“Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда”. Рецепт
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Ингредиенты:
горчичный порошок – 90 г (6 ст.л. с небольшой горкой);
сушеный имбирь – 0,5 ч.л.;
рассол капустный (или огуречный) – 250 мл;
уксус 9% – 0,5 ч.л.;
лимонный сок – 0,5 ч.л.;
сахар – 0,5 ч.л.;
масло растительное – 1 ч.л.
Приготовление:
1. Просеять через сито горчичный порошок и сушеный имбирь.
2. Подогреть капустный (или огуречный) рассол примерно до 60С0.
3. Добавить в горячий рассол уксус, лимонный сок и сахар, тщательно перемешать.
4. Готовый горячий рассол сразу, небольшими порциями, добавить в миску с горчичным порошком, быстро все перемешивая. В конце добавить растительное масло.
5. Дать остыть, хранить в холодильнике.
ВИДЕОВидео: Вкусная минутка / YouTube
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