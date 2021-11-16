 

“Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда”. Рецепт

16.11.2021, 21:55, Новости дня
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Ингредиенты:

горчичный порошок – 90 г (6 ст.л. с небольшой горкой);
сушеный имбирь – 0,5 ч.л.;
рассол капустный (или огуречный) – 250 мл;
уксус 9% – 0,5 ч.л.;
лимонный сок – 0,5 ч.л.;
сахар – 0,5 ч.л.;
масло растительное – 1 ч.л.

Приготовление:

1. Просеять через сито горчичный порошок и сушеный имбирь.

2. Подогреть капустный (или огуречный) рассол примерно до 60С0.

3. Добавить в горячий рассол уксус, лимонный сок и сахар, тщательно перемешать.

4. Готовый горячий рассол сразу, небольшими порциями, добавить в миску с горчичным порошком, быстро все перемешивая. В конце добавить растительное масло.

5. Дать остыть, хранить в холодильнике.

ВИДЕОВидео: Вкусная минутка / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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