 

Выявление антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации – Минздрав Украины

16.11.2021, 21:54, Новости дня
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Антитела в организме выявляют методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

“Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что перед вакцинацией ИФА-тест или ПЦР-тест на коронавирус не являются обязательными.

“В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь”, – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1998256917004070

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,3 млн человек, полностью иммунизированы 8,9 млн.

В Минздраве Украины сообщали, что с 1 августа по 31 октября 2021 года 96,5% умерших от осложнений COVID-19 в Украине не были привиты двумя дозами вакцины, полный курс вакцинации за этот период не прошли 94,3% госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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