 

Краснов рассказал депутатам Госдумы о правозащитной работе прокуратуры

16.11.2021, 21:46, Разное
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В прошлом году ведомство получило от граждан более пяти миллионов обращений острой социальной направленности, а за девять месяцев текущего – около 3,7 миллиона, уточнил Краснов. Он отметил важность запросов от депутатов Госдумы, которые занимаются решением разных проблем граждан.

Генпрокурор сообщил, что в 2021 году органы прокуратуры выявили и пресекли более 370 тысяч нарушений в области охраны труда. Задержанные выплаты на общую сумму около 15 миллиардов рублей получили 350 тысяч граждан. Значительная их часть – медработники, подчеркнул глава ведомства.

Краснов напомнил о сохраняющейся проблеме нарушения прав детей-сирот. “Основных проблем здесь две — недостаток финансирования и фактическое отсутствие жилья, в том числе по причине неразвитой в ряде регионов строительной отрасли”, – уточнил генпрокурор и призвал Минстрой проанализировать реальные потребности и возможности для возведения социального жилья, особенно в отдаленных и дотационных регионах.

По его словам, Генпрокуратура разработала законопроект о предоставлении сиротам сертификатов на получение жилья. Документ находится на финальной стадии согласования. Краснов попросил депутатов рассмотреть проект закона в приоритетном порядке.

Также Краснов высказал инициативу по решению проблемы обманутых дольщиков. Он предложил рассмотреть законопроект о выдаче пострадавшим гражданам жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью.

Затронул генпрокурор и тему защиты подростков в интернете. Он сообщил, что в 2021 году был заблокирован доступ к 27 тысячам ресурсов с деструктивными материалами.

Другим важным направлением работы ведомства стала борьба с ростом цен и тарифов. В первой половине 2021 года ведомство пресекло более тысячи попыток незаконного увеличения цен на продукты, сообщил Краснов.



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