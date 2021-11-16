 

17 московских прудов приведут в порядок в 2022 году

16.11.2021, 21:46, Разное
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Москвичи очень любят гулять возле водоемов, поэтому эти территории должны быть красивыми и благоустроенными. За порядком в таких местах следит комплекс городского хозяйства. Специалисты регулярно обследуют пруды, реки и озера. Если водоем обмелел или загрязнен, проводится реконструкция. Также приводятся в порядок прилегающие участки.

Так, в 2022 году в Москве реконструируют 17 прудов, включая два Лианозовских, каскад Лефортовских и Гончаровский. Их очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность, а также благоустроят территории для прогулок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пруды – это важная составляющая формирования городской среды. Список водных объектов, которые необходимо привести в порядок, формируется каждый год. При этом обязательно учитываются мнения горожан.

Кстати, недавно завершилась реконструкция двух прудов на проспекте Вернадского. Водоемы возле жилого комплекса заросли водорослями и обмелели, плохо выглядела и конструкция береговых линий. Специалисты очистили пруды от ила, углубили дно, заново сформировали чаши дна. Там высадили камыш, ирис, сусак зонтичный и кубышку желтую.

Рядом находится третий пруд, который сейчас приводят в порядок. Водоем осушили, его чистят от грунта и ила. Работы завершатся до конца 2021-го. Растения высадят уже в следующем году.

К слову, скоро в Москве установятся минусовые температуры, а значит, водоемы замерзнут. В преддверии зимы в таких местах с целью предотвращения несчастных случаев заменили знаки безопасности. Вместо щитов “Купаться запрещено!” установили “Выход на лед запрещен!”. Знаки безопасности размещены в местах, которые видно с любой точки водоема.

Например, на Патриарших и Чистых прудах установили по четыре зимних знака, на Царицынских прудах — 47, на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах — по 30. Информационные щиты обновляют дважды в год – в середине весны и в конце осени.



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