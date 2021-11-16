 

Мнение: Новый старый конфликт

16.11.2021, 21:38, Разное
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Новая (она же старая) точка напряженности. Азербайджан активно провоцирует Армению на боевые действия. Происходящее на границе назвать боевыми действиями еще нельзя, но в целом все идет в их направлении. Армения апеллирует к ОДКБ, но пока безрезультатно.

Секретарь Совбеза Армении Григорян уже пригрозил, что в случае, если ОДКБ не может помочь разрешить кризис, Армения будет вынуждена обращаться к другим международным структурам.

Проблема в том, что Россия (а фактически она и есть ОДКБ, остальные там в основном для мебели) не может вмешаться, так как Азербайджан немедленно поставит вопрос о статусе миротворцев в Карабахе. Для этого ему достаточно отозвать свою подпись под трехсторонним договором.

В прошлом году российская пропаганда заходилась в вое, рассказывая, как гений современности всех переиграл, введя миротворцев в Нагорный Карабах. Умолчав при этом, что статус контингента не подтвержден международным мандатом, а висит в воздухе, опираясь на трехсторонний договор. Теперь это становится ловушкой, так как отказ помочь Армении автоматически поставит вопрос о смысле существования ОДКБ, который не в состоянии выполнить свои обязательства по отношению к стране-участнице.

В очередной раз подтверждается правило — Кремль вообще не способен на планирование, вся его политика носит ситуативный характер. Поэтому он постоянно залазит в какие-то ловушки и сам себя загоняет в тупики. Не про тех покойный Задорнов говорил «Ну тупые!»

Источник: Эль Мюрид



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