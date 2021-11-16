 

Мнение: Справка о министре обороны Украины

16.11.2021, 21:36, Разное
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Справка о министре обороны Украины, который является сержантом запаса ВВС СССР.

Источник: Colonel Cassad



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