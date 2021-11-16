 

Пользователи Spotify сообщили о сбое в работе сервиса

16.11.2021, 21:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПользователи аудиостримингового сервиса Spotify в нескольких странах сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отображает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Поступать жалобы начали примерно в 20.31 мск. Чаще всего сообщения о неполадках приходят из США, также заметы сбои и в Великобритании, Германии, Канаде и Нидерландах. Пользователи из Италии, Франции, Испании, Бельгии, Ирландии и РФ позже присоединились и тоже начали жаловаться на плохую работу приложения, передает РИА «Новости».

Чаще всего люди жалуются на работу сайта, а также на проблемы с приложением, соединением с сервером и воспроизведением музыки.

Сервис Spotify был создан в 2008 году, сейчас им пользуются более 356 млн человек, а музыкальная коллекция включает в себя более 70 млн композиций.

Ранее сообщалось, что произошли сбои в работе сервисов Google, в том числе в Gmail и YouTube, об этом сообщали жители европейских стран. 



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