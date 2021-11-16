Росавтодор презентовал экспозицию дорожного нацпроекта на выставке «Транспорт России»

В Москве стартовала «Транспортная неделя» частью которой является XV Международный Форум и выставка «Транспорт России», где, в том числе, представлена экспозиция национального проекта «Безопасные качественные дороги». О ходе его реализации заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко доложил первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову и Министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

Почти за три года реализации дорожного нацпроекта удалось отремонтировать, реконструировать и построить порядка 48 тыс. километров дорог. В частности, в 2021 году в программу работ вошли 6 тыс. объектов общей протяженностью более 16,5 тыс. километров. Среди приоритетных направлений – ремонт дорог медицинским, детским образовательным и досуговым учреждениям, а также к объектам туристического кластера. Результаты дорожных работ продемонстрированы на интерактивной карте нацпроекта, представленной на стенде, сообщается на сайте Росавтодора.

«Начиная с прошлого года, благодаря нацпроекту в субъекты поступило более 1 тыс. единиц нового современного общественного транспорта. При этом обновленный подвижной состав должен ездить по новым дорогам, где был не только ремонт, но и проведены капиталоемкие мероприятия», – рассказал Костюченко.

Что касается капиталоемких объектов, то с 2019 года дорожники реализуют мероприятия на 140 площадках строительства, реконструкции и капитального ремонта. Это обходы городов, новые улицы, участки региональных трасс, искусственные сооружения. Порядка 130 объектов уже введены в эксплуатацию.