 

Росавтодор презентовал экспозицию дорожного нацпроекта на выставке «Транспорт России»

16.11.2021, 21:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве стартовала «Транспортная неделя» частью которой является XV Международный Форум и выставка «Транспорт России», где, в том числе, представлена экспозиция национального проекта «Безопасные качественные дороги». О ходе его реализации заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко доложил первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову и Министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

Почти за три года реализации дорожного нацпроекта удалось отремонтировать, реконструировать и построить порядка 48 тыс. километров дорог. В частности, в 2021 году в программу работ вошли 6 тыс. объектов общей протяженностью более 16,5 тыс. километров.  Среди приоритетных направлений – ремонт дорог медицинским, детским образовательным и досуговым учреждениям, а также к объектам туристического кластера. Результаты дорожных работ продемонстрированы на интерактивной карте нацпроекта, представленной на стенде, сообщается на сайте Росавтодора.

«Начиная с прошлого года, благодаря нацпроекту в субъекты поступило более 1 тыс. единиц нового современного общественного транспорта. При этом обновленный подвижной состав должен ездить по новым дорогам, где был не только ремонт, но и проведены капиталоемкие мероприятия», – рассказал Костюченко.

Что касается капиталоемких объектов, то с 2019 года дорожники реализуют мероприятия на 140 площадках строительства, реконструкции и капитального ремонта. Это обходы городов, новые улицы, участки региональных трасс, искусственные сооружения. Порядка 130 объектов уже введены в эксплуатацию.



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